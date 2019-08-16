أول زيارة بعد تهمة الاغتصاب.. سعد لمجرد في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فاجأ النجم المغربي سعد لمجرد، جمهوره، بعودته إلى المغرب، اليوم الخميس، بعد غياب طويل، حيث كان محتجزًا داخل الأراضي الفرنسية، على خلفية اتهامه بالاغتصاب.

ونشر سعد لمجرد، صورة تجمعه بوالدته ووالده وعلق عليها: "الله على راحة بين أحضان الوالدين، اللهم لك الحمد، في الوطن الحلو".

يُذكر أن السلطات الفرنسية، ألقت القبض على لمجرد في سبتمبر الماضي، حيث أعلن القضاء الفرنسي رسميًا إعادته للحبس مرة أخرى، على خلفية نفس قضية الاغتصاب التي خرج منها بكفالة 150 ألف يورو، لكن يبدو أنها لم تكن كافية لحصوله على البراءة، ويواجه لمجرد تهمة اغتصاب جديدة، وهى التي دفعت المحكمة إلى وضعه مجدداً في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي بانتظار البتّ في القضية، بعدها أفرجت عنه السلطات الفرنسية على ألا يغادر فرنسا.