بوليوود تودع فيديا سينها عن 71 عاماً .

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 01:41 صباحاً - أعلنت وكالات الانباء العالمية اليوم وفاة نجمة بوليوود المخضرمة فيديا سينهاعن عمر يناهز 71 عامًا



وأعلنت عائلة الراحلة في بيان لها انها توفيت في مستشفى مومباي اليوم الخميس في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بعد أن عانت من مرض قصير في القلب والرئة.

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وكانت فيديا عانت من مشاكل في التنفس فتم إدخالها الى المستشفى يوم الاحد الماضي وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وبدأت فيديا سينها مسيرتها الفنية في سن 18 عامًا كعارضة أزياء، قبل أن تنتقل الى التمثيل حيث شاركت في فيلم رجا كاكا عام 1974 أمام كيران كومار.

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وكان من أبرز أعمالها دور البطولة في فيلم Rajnigandha للمخرج باسو تشاترجي Basu Chatterjee لعام 1974 . وسطعت نجوميتها بعد أدائها في أفلام Chhoti Si Baat ، Pati Patni Aur Woh.



وشاركت سينها في عدد من المسلسلات التلفزيونية،مثل Kulfi Kumar Bajewala و Qubool Hai و مسلسل Kavyanjali من انتاج ايكتا كابور Ekta Kapoor .