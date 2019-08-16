شاهد.. سميرة سعيد تتناول العشاء مع سعد لمجرد في باريس

تناولت الفنانة سميرة سعيد وجبة عشاء مع الفنان سعد لمجرد، وصديقهما السيد يوسف نبيل، وذلك أثناء وجودهما في مدينة باريس الفرنسية.
وجاء ذلك عبر حساب الفنانة سميرة سعيد الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات"إنستجرام".
يشار إلى أن الفنان سعد لمجرد طرح مؤخراً كليب"إنساي"، وهو من كلماته وألحانه، وإخراج حسام الحسيني، كما تخطى الكليب حاجز الـ 91 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
يذكر أن الفنانة سميرة سعيد طرحت سابقاً أغنية بعنوان "مدّلع"، وهيمن كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي، كما حققت الأغنية نجاحاً باهراً عبر مواقع السوشيال ميديا.
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