بالصور.. مايا نصري تخطف الأنظار بإطلالة العصر الذهبي

خطفت الفنانة مايا نصري الأنظار في أحدث جلسة تصوير، وظهرت من خلالها بإطلالة من العصر الذهبي لهوليوود.

ومن ناحية آخرى تشارك الفنانة مايا نصري في بطولة مسلسل "السر"، وهو بطولة كل من نضال الشافعي، حسين فهمي،

وفاء عامر، أشرف عبد الغفور، نور الكاديكي، منة جلال، هشام المليجي، يورا محمد، ألفت عمر، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.

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