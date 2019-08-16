أفلام الجزء الثاني تنعش شباك الإيرادات في عيد الأضحي

أجمع نقاد سينمائيون على أن فكرة تقديم جزء ثان أو أجزاء تالية من أعمال سينمائية حققت نجاحا كبيرا في الجزء الأول تحظى بتأييد الكثير من القائمين على الصناعة في مختلف أنحاء العالم، وأن التجربة لاقت النجاح في العديد من الأفلام، لافتين إلى أن سيطرة أفلام الجزء الثاني على موسم عيد الأضحى أنعشت الإيرادات.

نوه النقاد بأن تقديم أجزاء ثانية للأفلام ليس جديدا على صناعة السينما بشكل عام، حيث يتم إنتاج أفلام أجنبية تتكون من عدة أجزاء كما أن السينما العالمية اشتهرت كذلك بإعادة تصنيع الأفلام، مشيرين إلى أن عددا من القائمين على الصناعة في مصر اتجهوا إلى تصوير جزء ثان من أفلامهم بعد تحقيقها نجاحا كبيرا وإيرادات مرتفعة من أجل تكرار النجاح، وأن طرح 3 أفلام جزء ثانٍ في موسم واحد ظاهرة لم تشهدها السينما المصرية من قبل.

قال الناقد محمد قناوي إنه «لا يعيب صناع السينما تقديم أجزاء ثانية لأعمال سينمائية ناجحة، اعتمادا على نجاح الجزء الأول، ولكن ينبغي أن تكون نهاية الجزء الأول تحتمل تقديم جزء ثانٍ من العمل، وهو

الأمر الذي توافر في الأفلام الثلاثة (الكنز 2، الفيل الأزرق 2، ولاد رزق 2) التي يتم عرضها حاليا في موسم العيد»، لافتا إلى أن طرح أفلام الجزء الثاني في موسم العيد أنعش الإيرادات.أشار «قناوي» إلى أن «الجمهور يقارن دائما بين الجزءين الأول والثاني لأي عمل فني، ومن ثم فإنه ينبغي أن يكون الجزء الثاني للعمل السينمائي على نفس الدرجة من الاهتمام بكافة التفاصيل لضمان خروجه في أبهى صورة وضمان عدم تقديم تجربة أقل من الجزء الأول».رأى «قناوي» أن «مشاركة عدد كبير من نجوم السينما في الجزء الثاني للأفلام التي يتم عرضها حاليا في موسم العيد أدت لتراجع أفلام أخرى عن المشاركة في هذا الموسم خشية تأثر الإيرادات وعدم القدرة على المنافسة وسط عدد كبير من النجوم»، لافتا إلى أن «النجاح الذي حققه فيلما (كازابلانكا والممر) شجع العديد من المنتجين على استخدام أحدث تقنيات التصوير لضمان تحقيق نفس المستوى من النجاح».اتفق الناقد الفني نادر عدلي في الرأي، مشيرا إلى أن «موسم العيد لهذا العام يشهد منافسة ساخنة بين 5 أفلام هي (الكنز 2، ولاد رزق 2، الفيل الأزرق 2، خيال مآتة وأنت حبيبي وبس)، وهو الأمر الذي أنعش الإيرادات»، لافتا إلى أن فكرة طرح 3 أفلام في دور العرض السينمائية في موسم واحد ظاهرة لم تحدث من قبل في السينما المصرية.أشار «عدلي» إلى أن نجاح عرض الأفلام الأمريكية في مصر فرض على صنّاع السينما تصوير أعمال قائمة على التسلية والأكشن والتي تتمثل في الفيلم البوليسي أو الكوميدي، باستخدام أحدث تقنيات التصوير، لافتا إلى أن أفلام الجزء الثاني المطروحة حاليا في موسم عيد الأضحى تتميز باستخدام أحداث وكافة عناصر الإبهار في الصورة.توقع أن تستمر المنافسة على شباك إيرادات التذاكر لأفلام عيد الأضحى خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن النجاح الذي حققه الجزء الأول لفيلمي «ولاد رزق» و«الفيل الأزرق» شجع صناعه على تقديم جزء ثانٍ، وأن السيناريو الخاص بفيلم «الكنز» مليء بالتفاصيل ويصعب تقديمها في جزء واحد وكان من الضروري استكماله في جزء ثانٍ.أشار «عدلي» إلى أن فيلم «أنت حبيبي وبس» تدور أحداثه في إطار كوميدي يعتمد على الاستعراض والرقص والغناء، بينما تتكرر ظاهرة النجم الناجح الذي يلعب دور أكثر من شخصية داخل العمل في فيلم «خيال مآتة» للنجم أحمد حلمي.