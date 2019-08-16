السبت.. مى فاروق فى أوبرا الإسكندرية

بدأت مشوارها الفنى فى سن الثامنة حيث التحقت بكورال أطفال الأوبرا وتدربت على يد المايسترو سليم سحاب، اشتهرت بأداء أعمال أم كلثوم نتيجة تميز وقوة صوتها، وقدمت مجموعة من الأعمال الخاصة المعاصرة التى تحمل طابع زمن الفن الجميل ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.
تحيى المطربة مى فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى حفلًا غنائيًا، فى إطار فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية"، وذلك يوم السبت 17 أغسطس الجاري في تمام الثامنة مساءً.
ويتضمن الحفل باقة من أهم وأشهر روائع كوكب الشرق أم كلثوم، إلى جانب مجموعة من مختارات الطرب لكل من محمد عبد الوهاب وفايزة أحمد، بالإضافة إلى عددًا من أعمالها الخاصة.
يشار إلى أن "مى فاروق"
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