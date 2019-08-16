رغم أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد عز نشرت الفنانة زينة صور جديدة لها على أحد شواطيء الساحل الشمالي وظهرت خلالها وهي تستجم الشمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك".
وتنتظر الفنانة زينة طرح فيلمها الجديد "الفلوس" الذى أصبح مرشح للعرض فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى، ويشارك فى بطولتهكل من تامر حسنى، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أحمد السقا، مى عز الدين، علي ربيع، ويزو، كميل سلامة، الذي يحل مكان الممثل الراحل عزت أبو عوف، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. زينة تتجاهل أزمة أحمد عز بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.