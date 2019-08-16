بالصور.. زينة تتجاهل أزمة أحمد عز بهذه الطريقة

رغم أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد عز نشرت الفنانة زينة صور جديدة لها على أحد شواطيء الساحل الشمالي وظهرت خلالها وهي تستجم الشمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي

"فيس بوك".

وتنتظر الفنانة زينة طرح فيلمها الجديد "الفلوس" الذى أصبح مرشح للعرض فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى، ويشارك فى بطولته

كل من تامر حسنى، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أحمد السقا، مى عز الدين، علي ربيع، ويزو، كميل سلامة، الذي يحل مكان الممثل الراحل عزت أبو عوف، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

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