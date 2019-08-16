هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا بمهرجان سيليانا في تونس



يحيي الفنان الكبير هاني شاكر، مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "سيليانا" الدولي في تونس تحت شعار "ذاكرة

زاما" .

ومن المقرر أن يشدو شاكر بباقة من أجمل أغانيه العاطفية والمتنوعة التي تلقى رواجا بين عشاق

فنه الجميل.يذكر أن مهرجان "سيليانا" الدولي انطلق منذ يومين، وتتواصل فعالياته حتى 19 أغسطس الجاري، وتتنوع فعالياته ما بين الحفلات الغنائية والاستعراضية وأيضا العروض المسرحية، لتحقيق الرواج الثقافي والاقتصادي لولاية سيليانا