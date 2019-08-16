شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ عن المتقدمين لمسابقة الغناء: "مش متصور كمية الإقبال" والان مع التفاصيل
أكد المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفية، أن الإقبال من قبل الموهبين على المسابقة التي قام بتدشينها مع المنتج الفني حمادة إسماعيل كبيرة للغاية حيث وصل عدد المتقدمين إلى 12 ألف موهبة.
وكتب "تركي آل الشيخ"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "مش متصور كمية الاقبال ... اكثر من ١٢ الف صوت ! فرزنا منهم ٣٠٠ ولسة".
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