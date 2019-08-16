شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين تنضم لمسلسل "شبر مية" مع أحمد السعدنى ونجلاء بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة نهى عابدين لأبطال مسلسل "شبر مية" مع المخرج طارق رفعت، لتقديم أحد أدوار البطولة النسائية فى العمل، حيث صورت نهى 3 أيام فى دورها الأسبوع الماضى قبل توقف التصوير بسبب اجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تعود لاستئناف مشاهدها غدا الجمعة.



نهى عابدين

مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبى وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ثراء جبيل، وتم تصوير يوم واحد من العمل الشهر الماضى واستأنف صناعه التصوير الأسبوع قبل الماضى بعد الانتهاء من التعاقد مع بطل العمل أحمد السعدنى.

وتشارك نهى عابدين فى بطولة الجزء الثانى من فيلم "الكنز" للمخرج شريف عرفة والمعروض حالياً فى دور العرض السينمائية للمنافسة فى موسم عيد الأضحى الجارى، حيث تظهر بشخصية جديدة فى الجزء الثانى وهى راقصة غجرية، كما تصور هذه الأيام مسلسل "روحين فى زكيبة" مع حمدى الميرغنى وأوس أوس وإخراج محمد مصطفى.