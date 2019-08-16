شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل شيخ يطلق شركة إنتاج لتبنى المواهب الغنائية فى العالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار تركى آل شيخ دخول سوق الإنتاج الموسيقى من بوابة المواهب الشابة، عبر إطلاقه شركته الخاصة للإنتاج الفنى تحت مسمى "فيولين"، تكون مهمتها البحث عن مختلف المواهب الصوتية في العالم العربي.

وفتح آل شيخ باب الفرصة الذهبية على مصراعيه أمام الآلاف من الشباب من مختلف ربوع العالم العربي، دون تحديد شروط معينة للتقديم أو حتى سن معين مثلما تفعل معظم برامج اكتشاف المواهب، ولكن المختلف هنا، كونه سيدعم شخصيًا هذه المواهب ويوصلها لحدود النجومية عبر منصة شركة إنتاج ضخمة تنافس بقوة فى السوق الموسيقى العربي.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية عن الخبر السار للمواهب العربية عبر صفحته الرسمية فيسبوك، بقراره فتح باب استقبال المرشحين لهذه المسابقة، عبر إرسال كل منهم فيديو قصير لا يتعدى الثلاث دقائق يظهر خلاله موهبته فى الغناء، ويرسله على الصفحة، مؤكدًا أنه تم استقبال ما يزيد عن 12 ألف صوت حتى الآن، وتم فرز منهم ما يقارب الـ300 بشكل مبدئى.