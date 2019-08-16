شكرا لقرائتكم خبر عن ليزو وروزاليا وباد بانى يشاركون فى حفل MTV Video Music Awards والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا لسلسلة النجوم المقرر أن يشاركوا في احياء حفل توزيع جوائز " MTV Video Music Awards " لعام 2019 و المقرر إقامته 26 أغسطس الجاري في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية والذي سيقدمه الكوميديا سيباستيان مانيسكالكو البالغ من العمر 45 سنة ، أعلن القائمون على الحفل أن النجمة الامريكية ليزو Lizzo من أبرز المشاركين بالحفل لهذا العام كذلك المغنية الاسبانية روزاليا ، و الغني Bad Bunny .
يذكر أن إدراة الحفل اعلنت أن النجمة العالمية ميسي إيليوت ذات الـ ( 48 عام ) سيتم تكريمها لكى تنل جائزة " Michael Jackson Video Vanguard Award " ، و من المقرر ان تشارك ميسي بتقديم استعراضات غنائية راقصة بالحفل و هي المرة الأولى التي تعود فيها إليوت إلى مسرح الحفل منذ عام 2006.
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