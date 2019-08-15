شاهدوا.. معجبة تضع كاظم الساهر في موقف محرج وتتسبب في رعبه على المسرح

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 11:53 مساءً - اقتحمت معجبة بالفنان كاظم الساهر ، المسرح خلال غنائه في الحفل الذي أحياه في إسطنبول، وانقضت عليه من الخلف وأمسكت بعنقه، الأمر الذي أصابه بالصدمة والرعب، حيث حاول إبعادها، خصوصاً أنه كان مندمجاً بغناء مقطع من أغنية «الحب المستحيل»، ولم يشاهدها عندما كانت تقترب من المسرح، إلا أن القيصر تدارك الموقف، حيث طلب من حرسه الشخصي ترك الفتاة ليلتقط معها صورة «سيلفي».
من جهة أخرى، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وعبر كثيرون عن صدمتهم من تصرف الفتاة حيث أنها هجمت على كاظم الساهر في لحظة اندماجه في الغناء، فيما أشاد آخرون بردة فعل كاظم تجاه الفتاة رغم انزعاجه من تصرفها.
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