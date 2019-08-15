شاهدوا.. إعلامي سوري يصدم الجميع ويعلن مثليته الجنسية

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 11:53 مساءً - بفيديو نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تصل مدته إلى حوالي الـ9 دقائق، تحدث فيها عن معاناته مع المثلية الجنسية وقراره بالكشف عنها رسمياً، قال الإعلامي السوري أدونيس الخالد أنه عندما كان يعمل ويسكن في سوريا لم يتمكن من الإعلان عن هذا الأمر بسبب الخوف الشديد من عدم تقبل الناس له.
وأضاف أنه راجع طبيبًا نفسيًا، وقد أخبره بأن عليه السفر إلى بلد أوروبي ليتمكن من العيش على طبيعته.
وتابع أنه قرر الكشف بشكل رسمي عن ميوله؛ لأن من حق الإنسان والذين من حوله أن يعرفوا هذه الحقيقة، وأن إخفاء هذا الأمر ليس بالشيء الصحي.
وأنهى خالد كلامه بدعوته لكل الأشخاص الذين يعانون مثله بتقبل أنفسهم والاعتراف بالمشكلة والإعلان عنها بشكل رسمي دون تخوف أو تحفظ.
يشار إلى انه يعيش حالياً في ألمانيا ويعمل لدى قناة DW الألمانية.
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