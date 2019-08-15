نيكول شيرزينجر تظهر بـ«بدله» انيقه في استراليا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والمطربة الأمريكية نيكول شيرزينجر، أن تخطف الأنظار نحوها خلال تجولها في سيدني خلال توجهها لتستقل سيارتها الفارهة.

النجمة العالمية وهي واحدة من لجنة تحكيم برنامج ” Australia’s Got Talent”، ظهرت بإطلالة براقة وهو ما جعل عدسات المصورين تتركز عليها منذ اللحظة الأولي لظهورها.

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وكانت نيكول شيرزينجر البالغة من العمر 41 عاما، قد ظهرت مرتدية “بدلة” floral من الحرير لاقي تصميمها إعجاب قطاع كبير من عشاقي الموضة، والبدلة هي واحدة من أرقي تصميمات دار أزياء “Ermanno Scervino” ووصل سعر التصميم إلى 2265 جنيها إسترلينيا.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 41 عاما، قد استمتعت بقضاء ليلية ممتعة مع عدد من اصدقائها، مؤخرا، و ابرزهم مغني الراب ماشين جان كيلي و صديقته شونتال جيفريز.

وظهرت نيكول شيرزينجر، بإطلالة مميزة و خاطفة للأنظار فارتدت قبعة باللون الأسود و جاكيت جينز مع فستان جمع اللونين الابيض و الأحمر و هو واحد من تصميمات دار أزياء ” Maison Margiela ” ووصل سعره الي 510 جنية استرليني.