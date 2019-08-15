بريتنى سبيرز تنفق 400 ألف دولار في عام 2018

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع فني عالمي أن النجمة والمطربة الأمريكية بريتني سبيرز أنفقت 400 ألف دولار في 2018 ، وذكر الموقع أن بريتني دفعت 70 ألف دولار على الإقامة في الفنادق الراقية و66 ألف دولار على لوازم لمنزلها وسافرت إلى أكثر من 80 رحلة وذهبت إلى السوبر ماركت أكثر من 80 مرة وقامت بتخزين لوزام بالمنزل من أجل ابنيها شون وجايدن بمبلغ 66 ألف دولار.

وبحسب الموقع فإن بريتني جمعت 2.5 مليون دولار في العام الماضي من خلال جولتها التي كانت بعنوان Piece of Me وامتدت من يوليو حتي أكتوبر بأمريكا الشمالية وأوروبا.

وكانت بريتني البالغة من العمر (37 عامًا) قضت وقتًا ممتعًا مع ابنيها شون 13 عامًا وجايدن صاحب الـ12 عامًا في ديزني لاند ” Disneyland “.

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والجدير بالذكر أن النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بريتنى سبيرز، ترتبط بالعارض الإيراني سام اصغرى منذ عام 2016 ، إلا أن الثنائى ظهرا، مؤخرا، لأول مرة على الـred carpet، وذلك فى العرض الأول لفيلم Once Upon A Time In Hollywood فى هوليوود فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت عدسات المصورين، قد تركزت بالعرض على بريتنى سبيرز، البالغة من العمر 37 عاما، وسام اصغرى البالغ من العمر، 35 عاما، بمجرد وصولهما لمكان العرض وقد تبادل الثنائى القبلات على السجادة الحمراء.

وارتدت النجمة العالمية بريتني سبيرز فستان أحمر قصير ابرز أنوثتها ورشاقتها بينما ارتدى بيبها سام أصغري بدلة بيضاء أنيقه وظهر على الثنائي العالمي علامات الأنسجام المتبادل بينهما.