رامي صبري يتألق بأضخم حفلات العيد في بورسعيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري رامي صبري حفلا ضخما لعيد الأضحى داخل بورتو سعيد بحضور أكثر من ٢٠ آلف من محبيه من أبناء بورسعيد والمحافظات المحيطة ممن توافدوا منذ عصر اليوم لمشاركته الاحتفال.

وشهد الحفل تكدس مروري علي الطريق الساحلي الدولي ويعد أولى سلسلة الحفلات الصيفية لبورتو سعيد والتي من المقرر أن يشارك في إحيائها كبار النجوم، وحضر رامي بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور .

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رامي حرص علي توجيه الشكر للجمهور البورسعيدي لحماسة الاستقبال ولمنظم الحفل وليد منصور لاتاحته الفرصة للقاء جمهوره ببورسعيد للعام الثاني على التوالي، ثم أجرى استفتاء عن عدد من استمع لأغاني ألبومه الجديد “فارق معاك” ليردد الآلاف أسماء معظم أغانيه .

ومن جانبه لبي رامي العديد من رغباتهم من أغاني الألبوم الجديد منها “انا بعترفلك”، “أنا بابا”، و”بتاع بنات”، و”فارق معاك”، و”حاول تنساني”، و”حكاية حبنا”، و”صعبان عليا”، وحصدت جميعها وصلات الغناء والرقص المتتاليةمن الجمهور.

كما قدم رامي صيري عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها “تعالي” ، “عجبتني” ،”مش أنا ” ، “اسيبك يومين:” ،الراجل” ،”كلمة” ، “مبروك علينا ” ، “ألف مشاء الله ” مهما ببعد” ،”فاكر” ، “وعد مني” و ” جوايا هتعيش” .. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع حتي انتهاء حفله قرب منتصف الليل.