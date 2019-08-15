80 فيلما تتنافس على جوائز "الجونة السينمائي"

يتنافس أكثر من 80 فيلماً على جوائز مسابقات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ3 التي تقام في الفترة ما بين 19 - 27 سبتمبر/أيلول.

وتكشف إدارة المهرجان، خلال مؤتمر صحفي يعقد في 26 أغسطس/آب بالقاهرة، عن أسماء وجنسيات الأفلام المتنافسة، بجانب البرامج الموازية وورش التدريب وجلسات النقاش التي ستقام بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم وصناع السينما.

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يأتي ذلك بحضور رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، وشقيقه سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة وراعي المهرجان، وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، وانتشال التميمي مدير المهرجان، بجانب وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.

واستطاع المهرجان، الذي انطلق لأول مرة عام 2017 بمدينة الجونة السياحية المطلة على البحر الأحمر، أن يجذب إليه كبار صناع ونجوم السينما العرب والأجانب، وأن يقدم أحدث الأفلام المنتجة بالمنطقة.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان الخميس، إن الدورة الـ3 تهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية.

وكان المهرجان كشف، في وقت سابق، عن استضافة الممثل الكندي ذي الأصل المصري مينا مسعود الذي شارك في فيلم "علاء الدين" من إنتاج شركة ديزني.