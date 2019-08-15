في الذكرى الـ73.. أشهر 5 أفلام بوليوودية عن استقلال الهند

تحتفل الهند، الخميس، بالذكرى الـ73 للاستقلالها عن الاحتلال البريطاني، وكانت بوليوود بمثابة المؤرخ الأقوى لتلك الحقبة الزمنية التي عاشتها البلاد.

ومنذ عام ١٩٨٢ وحتى الآن، قدمت بوليوود أكثر من ٥٤ فيلماً عن الاستقلال والكفاح، وقصة حياة غاندي، نرصد أبرزها في السياق التالي:

1- ذا ليجند أوف بهجت سينغ "the legend of bhagat Singh"





الفيلم من بطولة أجاي ديفجن، وطُرح عام ٢٠٠٢، وتدور أحداثه حول بهجت سينغ، الذي وُلد في الهند البريطانية، وشهد العديد من الفظائع التي ارتكبت خلال طفولته، ليصبح عندما يكبر واحداً من أكثر مقاتلي الحرية، ويشارك في تحرير بلاده من العدوان.

حصد الفيلم العديد من الجوائز، أهمها جائزة الفيلم الوطني لأفضل ممثل، وجائزة الفيلم الوطني لأفضل فيلم روائي باللغة الهندية.

2- غاندي "ghandi"





يعد الفيلم مرجعا لقصة حياة وكفاح زعيم الهند الشهير المهاتما غاندي، وقدم عام ١٩٨٢، ولا يزال الأقوى وسط الأفلام التي ناقشت السيرة الذاتية للزعيم الراحل، قدم دور غاندي في هذا الفيلم بين كينجسلي، وأخرجه المخرج الهوليودي ريتشارد أتيينبروج.

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3- مانجال "mangal"





قدمه عامر خان عام ٢٠٠٥ وكان بالفعل نقلة في حياة خان، حيث إنه أصبح معشوق الجماهير، ويروي الفيلم قصة كفاح شاب هندي انضم إلى صفوف الجيش البريطاني المستعمر وبسبب إنقاذ حياة قائده نشأت صداقة بينهما حولت تفكير الضابط حول ما تقوم به دولته ضد الهند وشعبها.

الفيلم حصد ما يقرب من ١٣ جائزة في الهند والعديد من الدول الآسيوية وما زال يعتبر علامة عامر خان المميزة حتى الآن.

4- رانج دي باسانتي "Rang De Basanti"





يدور حول فتاة تدعى "سو"، تختار عدداً قليلاً من الطلاب لتصوير مجموعة من مقاتلي الحرية الهنديين في فيلمها، فأيقظت عن غير قصد وطنيتهم، واكتشفوا أن حياتهم الآن مشابهة لحياة الثوار في الماضي.

الفيلم من بطولة عامر خان، وسها علي خان، وشارمان جوشي، وحقق وقت عرضه عام ٢٠٠٦ ما يقرب من ١٠٠ مليون روبية، وكان من أطول الأفلام استمراراً في دور العرض، كما أنه حصد جائزتي فيلم فير كأفضل فيلم، وأفضل موسيقي تصويرية للموسيقار إر رحمن.

5- جولد "gold"





طرح الفيلم ١٥ أغسطس/آب 2018، كنوع من الاحتفال بعيد الاستقلال، وهو من بطولة النجم أكشاي كومار، وتدور أحداثه حول فريق الهوكي الهندي صاحب الإنجازات الكبيرة في ذلك الوقت من الاحتلال، وما تعرض له الفريق من اضطهاد، ولكنه وسط كل الظروف ينجح الفريق في هزيمة بريطانيا، والحصول على الميدالية الذهبية للأولمبياد، وهذا الفيلم كان الأنجح والأعلى إيرادات لعام ٢٠١٨.