أرجون كابور لـ"العين الإخبارية": أتقمص شخصية والدي في فيلم "سريديفي"

أعلن الممثل الهندي أرجون كابور أنه يعيش مرحلة فنية وعاطفية مثالية، خاصة بعد نجاح فيلمه الأخير "إندياز موست ونتد"، واستعداده للزواج بالنجمة مالايكا أرورا قريباً.



وقال كابور لـ"العين الإخبارية" إن فيلمه الأخير وضعه في مرتبة أخرى بين نجوم بوليوود، لذلك اختياراته القادمة ستكون أصعب، حيث يتطلع إلى أدوار أكثر نضجاً تلائم مرحلته العمرية والفنية.

وأضاف: "نستعد لتصوير فيلم عن قصة حياة الراحلة الأسطورة سريديفي، وأقدم فيه شخصية والدي بوني كابور، ورغم أن الجميع يتوقع أن يكون الدور سهلا بالنسبة لي، نظراً لأن زوج سريديفي هو والدي، وعشت الكثير من الأحداث معهم، لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً، فلعب شخصية مثل بوني كابور تحدٍّ كبير لي".

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وتابع كابور: "أنا ووالدي مختلفان، ولم أعاشره في السنوات الماضية بشكل كافٍ لأدرك كم اختلفت طباعه وعاداته، وكيف كانت علاقته بسريديفي".





وعن علاقته بشقيقته الفنانة جانهفي كابور، علّق أرجون: "نحن في أفضل مرحلة يمكن أن يعيشها الأشقاء حالياً، وأصبحنا أقرب كثيراً، وأنتظر العمل معها قريبا لدعمها، رغم أن موهبتها كفيلة لتجعلها تقتحم الصف الأول لبوليوود دون مساعدة".

ويتناول الفيلم المنتظر قصة حياة النجمة الراحلة سريديفي كابور، والتي توفيت في فبراير/شباط 2018، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ويُعد أرجون كابور أحد أهم نجوم الجيل الجديد لبوليوود؛ إذ قدم أكثر من ٣٢ فيلماً، أبرزها "جونداي"، "٢ ستيتس" و"إندياز موست ونتد"