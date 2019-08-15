شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على مسابقة اكتشاف مواهب العرب.. وتركى آل الشيخ: مش مصدق حجم المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المستشار تركى آل شيخ، أكبر مسابقة غنائية للمواهب العربية، يسعى خلالها لتبنى أفضل الأصوات فى العالم العربي، لإنتاج اعمالهم الغنائية، مع فتحه الباب للمشاركة للجميع بدون تصنيفات أو شروط، عبر منصات السوشيال ميديا.

وقرر آل شيخ أن يدخل سوق الإنتاج الغنائي بقوة بتسليط الضوء على المواهب الغنائية الصاعدة التى لا تجد فرصة لها للانتشار، مع تدشينه شركته الخاصة للإنتاج تحت مسمى "فيولين" بالتعاون مع حمادة إسماعيل، ليعلن عبر صفحته الرسمية فى فيسبوك عن فتح باب استقبال المرشحين لهذه المسابقة، عبر إرسال كل منهم فيديو قصير لا يتعدى الثلاث دقائق يظهر خلاله موهبته فى الغناء، ويرسله على الصفحة، مؤكدًا أنه تم استقبال ما يزيد عن 12 ألف صوت حتى الآن، وتم فرز منهم ما يقارب الـ300 بشكل مبدئى.