شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم من زواجه.. شائعات الموت تطارد الفنان الكويتى عبد الله بهمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من المواقع الإخبارية وصفحات على السوشيال ميديا أخبار عن وفاة الفنان الكويتى عبدالله بهمن فى حادث سير، تصدر بعدها مؤشرات البحث على جوجل فى دول الخليج، قبل أن تنفيها مصادر مقربة منه بالإضافة إلى تفاعله على حسابه الشخصى على إنستجرام متجاهلا تلك الأخبار.

الفنان الكويتى عبد الله بهمن أعلن زواجه للمرة الثالثة، أمس الأربعاء، حيث نشر عبر حسابه على موقع انستجرام، صورة له من عقد قرانه، وعلق على الصورة قائلًا: "ومن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.. الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات تم عقد قرانى واسأل الله التوفيق لى ولكم...دعواتكم".

الفنان الكويتى بدأ يذيع اسمه فى مصر حينما طلب الزواج من الفنانة ياسمين صبرى فى رسالة وجهها لها عبر السوشيال ميديا، وظهر فى فيديو منشور على موقع "يوتيوب"، وهو يتحدث مع صديق له، قائلًا: "والله أحبها ياسمين صبرى وكتبتلها فى أكونتها إذا أنتى مطلقة فأنا جاهز.. ولكنها عطتنى بلوك.. لأنى كنت كاتب نفس الجملة لـ مى عز الدين".

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وبسؤاله خلال ظهوره ضيفا بأحد البرامج الخليجية، قال بهمن "أنا يعجبنى جمالها يا جماعة.. لماذا تغارون منها؟"، وعندما سألته المذيعة: "وإذا جاءتك ياسمين صبرك وأخبرتك أنها تقبل الارتباط بك بشرط أن تكونا ثنائى عبر السوشيال ميديا"، فرد : "أقول لها عند بيت أبوكى.. فأنا رجل شرقى وما أتحمل".

تعليق عبدالله بهمن أثار تعليقات سلبية من جمهور ياسمين صبرى الذين قالوا إنه ما كان عليه استخدام مثل هذا اللفظ أو حتى إقحامها فى حديثه، ووصفه البعض بأنه يريد تحقيق الشهرة فى مصر من خلال كلامه الدائم عنها.