شكرا لقرائتكم خبر عن قبل هند صبرى.. نيللى كريم أول ممثلة مصرية تنضم للجنة تحكيم مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن اختيار نجوم ونجمات عرب فى لجان تحكيم كبرى المهرجانات العالمية يضيف إلى نجوميتهم، ويجعل هؤلاء النجوم فى مصاف العالميين، خاصة فى المهرجان العالمية المعروفة مثل مهرجان كان وفينيسيا وغيرها وخلال الدورة المقبلة لمهرجان فينيسيا الـ76 والتي ستنطلق 28 أغسطس الجارى، وقع اختيار اللجنة المنظمة على النجمة التونسية هند صبرى لتشارك فى لجنة التحكيم.

وتعد النجمة نيللى كريم أول ممثلة مصرية تشارك فى لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا، حيث تم اختيارها منذ 3 سنوات علماً بأن هناك مصريين شاركوا فى لجنة تحكيم فينيسيا وهم الناقد سمير فريد، والمخرج العالمى يوسف شاهين.

يذكر أن هند صبرى ونيللى كريم تشاركان فى بطولة فيلم "الفيل الازرق 2" الذى يعرض حاليا بدور العرض، محققا 71 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته كريم عبد العزيز، شيرين رضا، إياد نصار، خالد الصاوى، وأخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجى فيلمز.



