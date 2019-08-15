شكرا لقرائتكم خبر عن حل النزاع حول حفل محمد رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منذ قليل الشئون القانونية بنقابة المهن الموسيقية من بحث الشكوى المقدمة من محمد محسن جابر ضد الفنان محمد رمضان بحضور طرفي الشكوى ومحاولة التوصل لحل الخلاف بين الطرفين.

وأكد عبد الغني شوشة وكيل الفنان محمد رمضان، أن الاجتماع انتهى إلى حل الخلاف القائم بين الطرفين، وتم التوصل إلى حل العديد من النقاط في بنود التعاقد في ملحق للعقد يتم توثيقه في الشئون القانونية للنقابة يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن تنظيم الحفل المقبل، لشركة محمد محسن جابر.

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يذكر أن محمد محسن جابر تقدم بشكوى لنقابة المهن الموسيقية طالب فيها بمنع محمد رمضان من إحياء أي حفل غنائي نظرا لوجود عقد بين الطرفين ينص على تنظيم محسن جابر لأي حفل يحييه رمضان.