هند صبري لـ"الخليج 365": تجسيد شخصيتين في "الفيل الأزرق2" تحديًا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة هند صبري أن مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، المعروض حاليًا ضمن سباق موسم عيد الأضحى السينمائي، كان بمثابة تحديًا كبيرًا.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم طبعًا كان بالنسبالي تحدي كبير، لمشاركتي بتقديم أكثر من شخصية، تحتاج كل واحدة لمجهود كبير لاختلاف طبيعتها عن الأخرى وحتى يلمس الجمهور الفرق بينهما، وكان التحدي يزيد في المشاهد التي أحتاج للتعامل فيها على أنني (لوليا) عرافة الغجر وفريدة في نفس الوقت"، مشددة على أن الفيلم كله تعتبره من الأفلام الصعبة.

"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، ولاء الشريف.