محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تبرعت فرقة ميتاليكا الموسيقية الأمريكية بمبلغ 250 ألف يورو لجمعية رومانية لبناء أول مستشفى لعلاج سرطان الأطفال في البلاد، وفقا لوكالة رويترز.
وقالت جمعية دارويستي فياتا (امنحوا الحياة) عبر صفحتها على فيسبوك إن التبرع جاء قبل حفل فرقة موسيقى الهيفي ميتال يوم الأربعاء، وهو رابع حفل للفرقة في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999.
وبدأ بناء المستشفى في منتصف عام 2018، في مدينة بوخارست وهو واحد من بضع مستشفيات يتم بناؤها في رومانيا على مدار العقود الثلاثة الماضية.
ومن المتوقع الانتهاء من المشروع العام المقبل، وقدم نحو 260 ألف شخص وأقل قليلا من 2000 شركة تبرعات للمشروع حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة ميتاليكا الأمريكية تتبرع لبناء مستشفى لسرطان الأطفال في رومانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.