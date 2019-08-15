محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت المطربة الشعبية أمينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لها تجمعها بـ "فهد" ابن شقيقتها الراحلة عزة. وكتبت أمينة في تعليقها على الصورة: "فهد حبيب خالتو ربنا يقدرنى واقدر اسعدك انت وأخوك مهما عملت معاكو مش هقدر أرد جزء من اللى أمكم عملته معايا الله يرحمها معلش حبيبى هى دى الحياه يابنى". وكانت عزة شقيقة المطربة أمينة، قد توفيت في شهر يوليو الماضي، بعد أزمة قلبية مفاجئة بمنزلها، ودفنت بمقابر العمود إبياصة بمنطقة كرموز في الإسكندرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة والدته.. هذا ما قالته أمينة لابن شقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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