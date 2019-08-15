ناقد سينمائي لـ"الخليج 365": "خيال مآتة" أحلى أفلام أحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشاد الناقد محمود عبدالشكور، بالفيلم الكوميدي "خيال مآتة"، الذي يتنافس حاليًا بدور العرض السينمائي، ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المبارك.

وقال "عبدالشكور" في تصريح خاص لمصراوي: "خيال مآتة من أحلى أفلام أحمد حلمي، لأنه يجمع بين الفكرة والضحك".

وتابع: "هو فيلم مسلي جدا، فيه حبكات أقرب للعب، لكن اللي عمل لبس للجمهور إنه توقع ضحك أكتر، والفيلم مش كوميدي بالكامل وده كان واضح بشكل كبير في التلت الأخير من الفيلم، اللي بنلاقي فيه تراجيديا ومواقف إنسانية".

فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.