بالفيديو: بلقيس تستعرض إجازتها في السواحل الإيطالية

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، مقطع فيديو، توضح موقع قضاء إجازتها الصيفية مع زوجها سلطان بن عبداللطيف وطفلها. وأوضحت بلقيس، أنها تقضي إجازتها بين السواحل الإيطالية والفرنسية الساحرة، مؤكدة أنها ستلتقط الكثير من الصور والفيديوهات لنشرها ومشاركتها مع المتابعين.

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