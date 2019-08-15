وزير الثقافة ورئيس الأوبرا يفتتحان فعاليات مهرجان القلعة الدولى

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفل متنوع وذلك مساء الأحد 18 أغسطس.

تستهل الاحتفالات فى السابعة مساء بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساء حيث تكرم وزير الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وهم المطربون علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفي، رائد الفيولينه بأوركسترا القاهرة السيمفوني ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني ، عبده أبو المجد أحد مؤسسى المهرجان ، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة .



وبعدها تنطلق العروض الفنية حيث يقدم فريق براس ساوند باند للنفخ والإيقاع عدداً من أشهر المؤلفات الغربية، يليه الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بمشاركة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر، ويقدم مجموعة من أعماله الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز ، وتختتم حفل الافتتاح المطربة مى فاروق بباقة مختارة من أغنيات الطرب العربى التى اشتهرت بأدائها .



يذكر أن الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، تتواصل فعالياتها على مدار 15 يوماً متصلة، حتى الأحد الأول من سبتمبر، ويحييها كوكبة من النجوم هم مى فاروق ، محمد الحلو ، محمد محسن ، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين ، على الحجار ، هانى شاكر بمصاحبة فرقة المايسترو مصطفى حلمى ، أحمد

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جمال ، هشام عباس ، محمد عدوية ، مجد القاسم ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، غالية بن على ( تونس ) ، تانيا قسيس ، دينا الوديدى ، الموسيقار عمر خيرت ، براس ساوند

باند للنفخ والإيقاع ، الموسيقار هشام خرما ، فريق مسار إجبارى ، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق ، صوليست فرقة أوبرا القاهرة ، كايرو باند ، عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامى ، فريق على مر الأجيال ، أوركسترا ساوند تراك ، أوركسترا النور والأمل قيادة المايسترو محمد سعد باشا ،

عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، محمد حسن وفرقته ، فريق كايرو ستيبس ( مصر - المانيا ) ، فرقة رضا للفنون الشعبية ، ويف جاز باند ، سداسى شرارة ، عازف الإيقاع سعيد الارتيست ، بغدادى بيج باند ، المطربة زيزى عادل وفرقتها ، منى بوركهارد وأوركسترا لاس انكانتادوراس ، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة إلى جانب فرق دولية من دول غينيا (فرقة إيقاعات غينيا) و الهند ، الصين ، فنزويلا ، الجزائر .