ليلى علوي تتألق في جلسة تصوير بموضة بولكا دوت

نشرت الفنانة ليلى علوي صور نادرة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وظهرت الفنانة ليلى علوي من خلال الصور في إحدى جلسات تصويرها قديمًا، بموضة بولكا دوت، مشيرة إلى أنها

تحتفظ بها حتي وقتنا هذا.

يذكر أن الفنانة ليلى علوي تشارك في بطولة فيلم "التاريخ السري لكوثر"، و تدور قصة الفيلم حول الأحداث التي

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تلت

مؤامرة يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة، و هو بطولة كل من زينة، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.