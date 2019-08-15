إسعاد يونس تكشف ضيفة الحلقة المقبلة من صاحبة السعادة

كشفت الإعلامية إسعاد يونس، عن ضيفة حلقتها المقبلة من برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع على شاشة قناة dmc، وتبدأ الحقلة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وجاء ذلك عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "استنوا الجميلة المتميزة سوسن بدر في حلقة مختلفة جدًا مع صاحبة السعادة..يوم الثلاثاء القادم الساعة

".

وتكشف الفنانة سوسن بدر من خلال الحلقة عن كواليس أعمالها الفنية، والأدوار التى قدمتها منذ ظهورها على الساحة الفنية، فضلا عن كواليس حياتها الشخصية.

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يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه إسعاد يونس، يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، عبر شاشة