إسعاد يونس تكشف ضيفة الحلقة المقبلة من صاحبة السعادة

كشفت الإعلامية إسعاد يونس، عن ضيفة حلقتها المقبلة من برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع على شاشة قناة dmc، وتبدأ الحقلة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
وجاء ذلك عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "استنوا الجميلة المتميزة سوسن بدر في حلقة مختلفة جدًا مع صاحبة السعادة..يوم الثلاثاء القادم الساعة11:00 مساءً على dmc".
وتكشف الفنانة سوسن بدر من خلال الحلقة عن كواليس أعمالها الفنية، والأدوار التى قدمتها منذ ظهورها على الساحة الفنية، فضلا عن كواليس حياتها الشخصية.
يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه إسعاد يونس، يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، عبر شاشةقناة "DMC"، وتهدف فكرة البرنامج إلى الحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج، والذي أصبح رائدًا أيضًا في دعم الصناعات المصرية من خلال تسويق المنتجات الوطنية كافة والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.
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