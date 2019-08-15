بالفيديو.. تفاصيل حفل نداء شرارة في ساقية الصاوي

أحيت الليلة الفنانة نداء شرارة حفلًا غنائيًّا ضخمًا، على مسرح قاعة الحكمة، بساقية الصاوي في الزمالك.

وقدمت الفنانة نداء شرارة مجموعة متنوعة من أغانيها التي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن الفنانة نداء شرارة

طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "حبيتك بالتلاتة"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، و ألحان سامر أبو طالب، و توزيع جان ماري الرياشي.