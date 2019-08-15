السبت.. شقيقة رشدي أباظة ضيفة كلام ستات على ON E

بفقرة "بيقولك" المخصصة لعرض عدد من الأخبار الطريفة والخفيفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" وتستضيف داليا السعدني مهندسة معمارية، تليها فقرة "اسأل الستات" المخصصة للإجابة على ما يرد من أسئلة للبرنامج.
تحل منيرة أباظة شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة ضيفةً على برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة ON E، في الرابعة والنصف مساءً، يوم السبت المقبل.
ويستهل البرنامج فقراته يوم السبت،
يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.
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