بالفيديو.. لايف ستايلز ستوديوز تصدر كليب أنا عندي حبيب

بعد مجموعة من الأعمال الغنائية مؤخراً، تُواصل شركة لايف ستايلز ستوديوز إنتاجاتها الغنائية لصيف 2019، حيث طرحت اليوم الخميس عبر قناتها على اليوتيوب، كليب أغنية "أنا عندي حبيب" للفنانة الفلسطينية روانعليان.
وتُعتبر أغنية "أنا عندي حبيب" أول تعاون بين لايف ستايلز ستديوز وروان عليان نجمة برنامج المواهب "آراب أيدول"، وحملت الأغنية كلمات وألحان الموسيقارالمصري محمد رفاعي، وتوزيع التركي سوات إيدوغان.
وجاءت أغنية "أنا عندي حبيب" بقالب إيقاعي غنائي باللهجة المصري، وتم تنفيذها في العاصمة التركية إسطنبول.
وحمل الكليب توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان حيث استُخدمت في التصوير أحدث المعدات ووسائل التصوير الحديثة.
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