مهرجان الجونة السينمائي يعلن فعالياته وعروضه 26 أغسطس في مؤتمر صحفي

كتب - محمد فهمي:

تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الجونة السينمائي مؤتمرا صحفيا في تمام الحادية عشرة صباحا يوم الاثنين الموافق ٢٦ من أغسطس 2019، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان وأهم الفعاليات والأنشطة السينمائية التي تقام خلال دورة هذا العام.

وتهدف الدورة الثالثة التي تقام خلال الفترة من ١٩ إلى 27 سبتمبر 2019

إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية ، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما.ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، د. رانيا المشاط وزيرة السياحة، المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائى، المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعى الرسمى للمهرجان، عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، إنتشال التميمي مدير المهرجان، الفنانة بشرى رزة مدير العمليات للشركة المنظمة للمهرجان، وخالد بشارة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب أوراسكوم للتنمية مصر.