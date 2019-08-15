مهرجان الجونة السينمائي يعلن فعالياته وعروضه 26 أغسطس في مؤتمر صحفي

كتب - محمد فهمي:
تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الجونة السينمائي مؤتمرا صحفيا في تمام الحادية عشرة صباحا يوم الاثنين الموافق ٢٦ من أغسطس 2019، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان وأهم الفعاليات والأنشطة السينمائية التي تقام خلال دورة هذا العام.
وتهدف الدورة الثالثة التي تقام خلال الفترة من ١٩ إلى 27 سبتمبر 2019
ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، د. رانيا المشاط وزيرة السياحة، المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائى، المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعى الرسمى للمهرجان، عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، إنتشال التميمي مدير المهرجان، الفنانة بشرى رزة مدير العمليات للشركة المنظمة للمهرجان، وخالد بشارة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب أوراسكوم للتنمية مصر.
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