تكريم 10 شخصيات فى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا وذلك مساء الأحد 18 أغسطس .

وتبدأ الاحتفالات فى السابعة مساء بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساء حيث تكرم وزير الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وهم المطربون علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفي، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي ، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي، عبده ابو المجد أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة .

وبعدها تنطلق العروض الفنية حيث

يقدم فريق براس ساوند باند للنفخ والايقاع عدداً من اشهر المؤلفات الغربية ، يليه الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بمشاركة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر ويقدم مجموعة من أعماله الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز، وتختتم حفل الافتتاح المطربة مى فاروق بباقة مختارة من عيون الطرب العربى التى اشتهرت بأدائها .

يذكر أن الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يوماً متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم مى فاروق ، محمد الحلو ، محمد محسن ، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين ، على الحجار ، هانى شاكر ، أحمد جمال

، هشام عباس ، محمد عدوية ، مجد القاسم ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، غالية بن على ( تونس ) ، تانيا قسيس ، دينا الوديدى ، الموسيقار عمر خيرت ، براس ساوند باند للنفخ والايقاع ، الموسيقار هشام خرما ، فريق مسار إجبارى ، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق ، فرقة أوبرا القاهرة ، كايرو باند بقيادة سما سليمان ، الشيخ ياسين التهامى ، فريق على مر الأجيال ، أوركسترا ساوند تراك ، أوركسترا النور والأمل ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، محمد حسن وفرقته ، فرقة توناكى ( ناميبيا ) ، فريق كايرو ستيبس ( مصر - المانيا ) ، فرقة إيقاعات غينيا ( غينيا ) ، فرقة رضا للفنون الشعبية ، ويف جاز باند ، سداسى شرارة ، عازف الايقاع سعيد الأرتيست ، بغدادى بيج باند ، المطربة زيزى عادل وفرقتها ، منى بوركهارد وفرقتها ، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة إلى جانب فرق من دول الهند ، الصين ، فنزويلا ، الجزائر .