17 مليون جنيه إجمالي إيرادات أفلام العيد أمس

حققت أفلام العيد هذا الأسبوع إيرادات بلغت 17 مليون و 111 ألف جنيه.

وشهدت دور العرض السينمائية منافسة قوية خلال أيام عيد الأضحى، حيث يتنافس على الإيرادات هذا العام 7 أفلام يقوم ببطولتها مجموعة مميزة من نجوم الصف الأول، وسط غياب واضح للأفلام الكوميدية على غير العادة.

وفي السطور التالية نتعرف على ترتيب أفلام عيد الأضحى 2019 من حيث إيرادات أمس:-

نجح فيلم "ولاد رزق 2": في تحقيق إيرادات قدرها 7 ملايين جنيه و403 ألف جنيه خلال عرضه أمس في دور العرض المصرية، والفيلم بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

وحل في المركز الثاني في سباق الإيرادات فيلم "خيال مآتة" بإيرادات قدرها 4 ملايين و528 ألف جنيه والفيلم بطولة كل من أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، انتصار، ياسر الطوبجي، سامي مغاوري، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، محمود الليثي، حمدي الميرغني، هشام ماجد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة في شبابهم،

وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثين عامًا من عملية السرقة، يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة.

ونجح فيلم "الفيل الأزرق 2" في الحفاظ علي معدل الإيرادات اليومي الذي يحققه منذ بداية عرضه حيث حلّ في المركز الثالث أمس بإيرادات قدرها 4 ملايين و266 ألف جنيه.

والفيلم بطولة كل من كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وتدور أحدث الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبنى، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

Advertisements

وحل فيلم "الكنز 2" في المركز الرابع بإيرادت قدرها 521 ألف جنيه، والفيلم بطولة كل من محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، سوسن بدر، عباس أبو الحسن، هيثم أحمد زكي، أحمد رزق، أحمد صيام، نهى عبادين، رمزي لينر، أحمد مالك، محمد محمود عبدالعزيز، سارة عبدالرحمن، الشحات مبروك، جمال عبدالناصر، جميل برسوم، محيي إسماعيل، عبدالعزيز مخيون، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم في تواصل لما انتهى إليه الجزء الأول

في حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

ونجح فيلم "أنت حبيبي وبس" في احتلال المركز الخامس بإيرادات قدرها 320 ألف جنيه، والفيلم بطولة كل من محمود الليثي، بوسي، محمد ثروت، صافيناز، إيمان السيد، محمد محمود، سعد الصغير، هالة فاخر، نرمين ماهر، أحمد حلاوة، عبدالسلام، حسن الخلعي، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لايت حول الفنان المشهور زيكو، الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة ملايين جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيقي.

واستمر فيلم "الممر" في المنافسة في عيد الأضحي وحقق أمس إيرادات قدرها 65 ألف جنيه ليحتل المركز الثالث في سباق إيرادات العيد، والفيلم بطولة كل من أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح، محمود حجازي، ألحان المهدي، عمر زهران، إنعام سالوسة، نديم هاشم، هند صبري، شريف منير، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

وتذيل القائمة فيلم "كازابلانكا" بإيرادات قدرها 9 آلاف جنيه، والفيلم بطولة كل من أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، غادة عادل، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، أجمد جمال سعيد، سلمى جلال، محمد عبد السيد، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، مصطفى شعبان، نيللي كريم، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء عمر المر، عرابي، رشيد، والذين يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم هجامين البحر، ويتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهي السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن عرابي يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب على المغرب، ويتم القبض على عمر المر، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.