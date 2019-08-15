قرار جديد من المحكمة في حادثة إعتداء زينة على العائلة الأميركية بدبي

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 09:52 مساءً - أصدرت محكمة الاستئناف في دبي حكماً جديداً في القضية المدانة فيها ​الممثلة المصرية زينة​ بالإعتداء هي وشقيقتها على عائلة أميركية من أصل مصري داخل أحد المطاعم في دبي.

وحكمت المحكمة بتخفيف الغرامة على جميع أطراف الحادث لتصبح 5000 درهم فقط بدلًا من 10 آلاف درهم، وذلك بعد ان إستمعت إلى أقوال شاهد إثبات تصادف وجوده بالمطعم حين حدثت الواقعة، وقال الشاهد إنه سمع المتهمة الثالثة في القضية زينة تصرخ وتسب طفلة صغيرة، وتضربها على يدها، وكرد فعل لما حدث هرع والدها ووالدتها إليها وتحدثا مع الممثلة مستفسرين عن سبب اعتدائها على ابنتهما 12 عامًا، فاندفعت شقيقة زينة إلى الأم ودفعتها ثم عضتها، فحاول الأب تخليصها إلا أن الممثلة ضربته على يده، لافتًا إلى أن الأب والأم المتهمين الأول والثانية لم يفعلا شيئًا، وأنه نال نصيبًا من الاعتداء حين حاول فض الشجار.