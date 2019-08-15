فن ومشاهير

كيت بلانشيت تتعرض لموقف كوميدى بسبب عارضة الأزياء كيت ابتون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف برنامج The Late Show with النجمة العالمية كيت بلانشيت والتي روت من خلال البرنامج موقف كوميدي تعرضت له بسبب عارضة الأزياء كيت ابتون.

 

قالت بلانشيت إن زوجها هو أندرو أبتون وبالتالي تعتبر هي اسمها كيت أبتون باعتبار أن اسم الزوجة يقترن بلقب الزوج، وهو الأمر الذي جعل زملاء اولادها في المدرسة يظنون أن والدتهم هي عارضة الأزياء كيت أبتون وهي فائقة الجمال.

 

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وأضافت بلانشيت أنها في أول يوم دراسي ذهبت لتقل اولادها الي المنزل لتجد 20 طالب يقفون منتظرين مشاهدة عارضة الأزياء كيت أبتون وهي تقل الأولاد ليدخلون في حالة صدمة عندما اكشتفوا أن والدتهم كيت بلانشيت وليست عارضة الأزياء فهم كانوا يفضلون رؤيتها هي وليس روية بلانشيت.

 


كيت ابتون


كيت بلانشيت (1)
كيت بلانشيت (1)

كيت بلانشيت (2)
كيت بلانشيت (2)

كيت بلانشيت (3)
كيت بلانشيت (3)

كيت بلانشيت و أندرو أبتون
كيت بلانشيت و أندرو أبتون

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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