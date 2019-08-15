شكرا لقرائتكم خبر عن "جرعة رعب مكثفة" بالموسم الثانى من مسلسل Haunting Of Hill House والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مسلسل الرعب " Haunting Of Hill House " أن الموسم الثاني من المسلسل سيحتوي علي جرعة مكثفة من مشاهد الرعب معتمدة على قصص الأشباح، وهو الخبر الذي تناقلته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة مثل " نارسيتي " ، و من المقرر أن يعرض المسلسل في 2020 .

يذكر أن مسلسل " Haunting Of Hill House " لموسمه لأول حصد سلسلة كبيرة من الإشادات من قبل النقاد وحصل العمل على نسبة إقبالٍ هي 93 بالمئة من النقاد على موقع " روتن توميتو " .