شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى تنافس تامر حسنى فى جوائز الموسيقى الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل فرقة كايروكي غمار المنافسة على لقب جائزة الموسيقى الإفريقية "afrima" لعام 2019، ضمن تصنيف أفضل "مغنى" فى القارة السمراء، عن أغنية "كان لك معايا"، التى ظهرت للنور ضمن ألبومها الأخير "أبناء البطة السوداء".

وتم إدارج اسم كايروكي فى ترشيحات القوائم الأولية لتصويت الجماهير فى "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" التى تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا"، حيث تنافس الفرقة على لقب "Best Male artist" فى شمال أفريقيا.

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وبذلك ينافس أعضاء الفرقة الخمس، عدة أسماء من النجوم العرب المندرجين فى نفس التصنيف في شمال أفريقيا، على رأسهم الفنان تامر حسنى، الذى تم اختياره بسبب أغنية "ناسيني ليه" التى ظهرت فى ألبومه الأخير "عيش بشوقك"، كما تضم اللائحة أيضًا من مصر المطرب مصطفى حجاج عن أغنيته "خطوة"، بينما يدخل المنافسة من خارج مصر كل من المغربى أمينوكس والجزائري سولكينج.