"الفيل الأزرق 2" يدخل قائمة أعلى 5 أفلام تحقيقاً للإيرادات فى السينما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز قائمة أعلى 5 أفلام تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية بعدما حصد 71 مليون جنيه فى 22 يوم عرض فقط، حيث تم طرح الفيلم قبل 3 أسابيع من عيد الأضحى وتحديداً يوم 25 يوليو الماضى، واحتل الفيلم المرتبة الثالثة فى القائمة ومن المتوقع أن يعتلى صدارتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويفصل "الفيل الأزرق 2" على اعتلاء صدارة الأفلام الأكثر تحقيقاً للايرادات فى تاريخ السينما 9 ملايين جنيه فقط، حيث يحتل المركز الأول فى القائمة حالياً فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة بـ 80 مليون جنيه، وفى المرتبة الثانية فيلم "الممر" للنجم أحمد عز بـ 75 مليون جنيه، بينما يأتى "الفيل الأزرق 2" ثالثاً بـ 71 مليون جنيه مع استمرار عرضه فيما تبقى من الموسم.

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ويأتى فى المركز الرابع بقائمة الأفلام الأكثر تحقيقاً للايرادات فى السينما المصرية فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى محققاً 67 مليون و 286 ألف جنيه، وفى المرتبة الخامسة فيلم "نادى الرجال السرى" للنجم كريم عبد العزيز بـ 59 مليوناً و 719 ألف جنيه، ومع كل موسم سينمائى جديد قد تشهد هذه القائمة تغييرات فى ترتيب الأفلام وانضمام أفلام جديدة لها.



الفيل الازرق

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".