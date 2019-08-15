مصطفى قمر يتألق فى حفل pearl الساحل الشمالي وسط الآلاف من جمهوره.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

في واحدة من أقوى حفلات صيف ٢٠١٩، أحيا الفنان المصري مصطفى قمر حفلا جماهيريا كبيرا داخل أشهر أماكن السهر بالساحل الشمالي، وسط حضور العديد من محبيه و رواد المكان ونجوم المجتمع والمشاهير .

قمر حضر إلى الحفل بصحبة مدير أعماله علي رشاد، وكان فى استقبالهم منظم الحفل وائل عبده، وصعد إلى مسرح الحفل وسط صيحات وتفاعل الجمهور، ثم قام بغناء العديد من أشهر أغانيه ومنها “الليله دوب” و “سكه العاشقين” و “السود عيونه” و “منايا” و”حبيب حياتي” وغيرهم.

كما قام الفنان المصري بغناء “س من الناس” و “باب موارب”، وهما ضمن أغاني ألبومه الجديد “ضحكت ليا” الذي ينافس به ضمن موسم صيف ٢٠١٩ .

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وبعد نزول قمر من مسرح الحفل قام الجميع بالالتفاف حوله رغبة فى التقاط الصور السيلفي والفوتوغرافية مع نجمهم المفضل.

وكان مصطفى قمر قد أحيا مؤخرا واحدة من أقوى حفلاته، وذلك داخل “cairo Jazz club” بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك وسط حضور العديد من محبيه وجمهوره .

وصل قمر بصحبه مدير أعماله علي رشاد وشقيقه حمادة قمر، وقبل صعوده إلى مسرح الحفل تم عرض أحدث كليباته “س من الناس” وسط صيحات الجمهور.

ثم ظهر الفنان المصري على مسرح الحفل وبدأ بغناء “حياتي” وسط تفاعل الجمهور مرددين الأغنية معه، ثم استمر فى الغناء لمده أكثر من ساعتين، قدم خلالها عدد كبير من أجمل أغانيه، وسط أجواء من الفرح بين الحضور.