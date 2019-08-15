نقل فيفي عبده للمستشفى بعد إصابتها بالتسمم

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة فيفي عبده، لوعكة صحية نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.
وقال مدير أعمالها في تصريحات صحفية: “خضعت فيفي لعدد من الفحوصات الطبية، تبين أنها تعاني من نزلة معوية حادة، تسببت في العديد من الآلام لها” مؤكدًا أن الطبيب المعالج لها أكد أن السبب هو تناولها إحدى الأكلات مجهولة المصدر فأصابتها بالتسمم.
ونصحها الطبيب بالراحة لعدة أيام لعدم تطور حالتها، كما أوصاها الطبيب بالابتعاد عن الأطعمة الجاهزة خلال هذه الفترة.
واضطرت فيفي عبده، لإلغاء كافة حفلاتها الفنية خلال الفترة المقبلة بسبب حالتها الصحية.
وكانت فيفي عبده، قد تعاقدت على عدد من الحفلات الفنية وذلك بمناسبة عيد الأضحى في مجموعة من الفنادق الكبرى، وذلك بعد عودتها للرقص من جديد بعد اعتزال دام لسنوات طويلة وأعلنت فيفي عودتها في مؤتمر صحفي كبير، وشاركت في عيد الفطر، في إحياء عدد من الحفلات.
من ناحية أخرى، تتابع فيفي عبده حاليًا حادثة السرقة التي تعرضت لها على يد خادمتها، حيث لم تتمكن الشرطة من العثور عليها حتى الآن
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