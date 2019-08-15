هيثم شاكر يفاجئ جمهوره ويعلن إصابته بمرض خبيث.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان المصري هيثم شاكر، جمهوره بإعلانه عن تعافيه من مرض خبيث مؤخراً، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وكشف أن مرضه كان السبب فى غيابه عن الساحة الغنائية لمدة 5 سنوات كاملة، قبل إصدار ألبومه الجديد “معرفة قديمة”، حيث كان آخر ألبوماته “أحلى قرار” عام 2014.

وقال في منشوره: “من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد “معرفة قديمة”..الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم..شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وارائكم..شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم”.

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وأضاف:”عارف أن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلاً غصب عني اي تأخير..5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد..ان شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل اشتغل على أعمال تليق بقيمتكم..بشكركم جميعا..الحمد لله”.

يذكر أن ألبوم “معرفة قديمة”، يضم 12 أغنية ويضم عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومن أغانيه “ماتوصونيش” كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، “لحقتينى” كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، “يا حبيبة” كلمات أمير طعيمة وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، “إحنا افترقنا” كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و”مش مهم أنا” كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.