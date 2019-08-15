وفاة الممثلة الهندية فيديا سينها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

توفيت الممثلة المخضرمة بوليوود فيديا سينها في مستشفى مومباي يوم الخميس 15 أغسطس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء إيانس، عن عمر يناهز 71 عامًا.

وقالت عائلة الممثلة إنها توفيت حوالي الساعة 1 مساءً بعد أن عانت من مرض قصير في القلب والرئة. وقد اشتهرت فيديا سينها بظهورها في فيلم Rajnigandha للمخرج باسو تشاترجي Basu Chatterjee لعام 1974 ، ، وشارك في بطولة الفيلم أمول باليكار .

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وفقا لوكالة الأنباء إيانس ، كانت الفنانة الراحلة قد دخلت إلى مستشفى مومباي يوم الأحد بعد أن عانت من مشاكل شديدة في التنفس، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لكنها فشلت في التعافي وتوفيت حوالي الساعة 1 مساءً ، وفقًا لتقرير IANS.

دخلت فيديا سينها صناعة الترفيه الهندية في سن 18 عامًا، وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، اشتهرت الممثلة بأدائها في أفلام Chhoti Si Baat ، Pati Patni Aur Woh. وقد ظهرت فيديا سينها لأول مرة في بوليوود مع فيلم رجا كاكا عام 1974 أمام كيران كومار.

بخلاف الأفلام ، ظهرت سينها في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وكانت جزءًا من المسلسل التلفزيوني Kulfi Kumar Bajewala و Qubool Hai و مسلسل Kavyanjali من انتاج ايكتا كابور Ekta Kapoor .