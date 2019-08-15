أحمد سعد بعد رمي الجمرات: الشيطان هيزعل بس مابقيتش بحتاج له زي زمان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد سعد، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بصور من الحرم المكي خلال أدائه مناسك الحج.

ونشر أحمد سعد، فيديو خلال رمي الجمرات، وكان يرتدي جلباب أبيض وعلق على الفيديو قائلا: “أنا عارف إن الشيطان هيزعل من الفيديو ده، بس ‏أنا خلاص ما بقيتش بحتاج له زي زمان، الحمد لله دي كانت آخر حاجة في الحج، طواف الوداع إن شاء الله وخلاص”.‏

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وكان أحمد سعد، قد تعرض لانتقادات كثيرة من قبل جمهورها بسبب الصور والفيديوهات التي قام بنشرها من الأراضي المقدسة واتهمه البعض بالتظاهر.

وكان أحمد سعد قد انفصل مؤخرا عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، وأعلن الفنان خبر انفصالهما بنشر صور له مع أولاده، وأكد أنه سيوجه اهتمامه لأولاده في الفترة القادمة.

سمية دخلت في حرب التصريحات مع سعد بعد طلاقها منه، فقالت إنه يغار من نجاحها، بينما قال سعد خلال برنامج «شيخ الحارة» أن سمية نصبت عليه وأخذت منه شقته.

سمية الخشاب ردت على تصريحات طليقها وخرجت ومن خلال نفس البرنامج، وكشفت انها كادت تفقد حياتها بسبب أحمد سعد الذي فقدت الطحال بسبب ضربه لها، وهددت أنها ستعرضه للمحاكمة إن لم يكف عن الحديث عنها.