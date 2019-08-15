سكارليت جوهانسون وخطيبها يقضيان لحظات رومانسية على الشاطئ

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات المصورين، مجموعة من الصور للنجمة سكارليت جوهانسون وخطيبها كولين جوست في لحظات رومانسية جعتهما على شاطئ هامبتون بنويورك

وكانت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون أعلنت عن خطوبتها رسميًا من الممثل كولين جوست وذلك في الوقت بعد توقيعها عقد فيلمBlack Widow، إضافة إلى نجاح فيلم Avengers: Endgame الذي حقق إيرادات حول العالم حيث تخطي 2 مليار و500 مليون دولار فى شباك تذاكر السينما العالمية

وتدور أحداث الجزء الجديد من العمل حول حرب “Avengers”، مع “ثانوس” في محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ6 اللانهائية التي أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض في الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبًا إلى جنب مع القضاء على “ثانوس” لتخليص العالم من شره.