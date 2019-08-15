فيديوجراف.. هل ينضم يوفيتش لقائمة ضحايا بنزيمة في ريال مدريد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترب المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الوافد الجديد إلى ريال مدريد الإسباني، من تجرع مرارة الكأس التي تذوقها كافة منافسي الفرنسي كريم بنزيمة على مدار 10 سنوات.

زيدان يجبر ريال مدريد على التفكير في إعارة يوفيتش

اللاعب الدولي الصربي انضم للنادي الملكي هذا الصيف، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، لتضع جماهير الريال الآمال عليه لتحسين المعدل التهديفي للفريق، الذي تراجع بشدة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو العام الماضي.

ورغم ذلك، خرجت تقارير صحفية تشير إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال غير مقتنع بقدرات يوفيتش.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي إمكانية انضمام يوفيتش إلى قائمة ضحايا بنزيمة، بسبب المكانة المقدسة للمهاجم الفرنسي داخل ملعب "سانتياجو برنابيو".